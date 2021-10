Grosse, grosse frayeur. Une énorme (le mot est faible !) araignée a été aperçue sur les murs d’une maison de l’île de Tobago, dans les Caraïbes. Dotée de longues pattes poilues et d’un corps bien plus gros que la normale, la créature s’est déplacée à travers la pièce sous le regard horrifié et pétrifié des occupants pendant de longues minutes. L’un des témoins a toutefois trouvé le courage de filmer la scène (vidéo ci-dessous). On entend d’ailleurs une femme paniquée s’exclamer : « Il va falloir qu’elle ressorte par la fenêtre ».

UNE SCÈNE D'HORREUR

Largement partagée sur les réseaux sociaux, tels que Tik Tok et Instagram, et dans les médias anglophones, comme le Daily Star, la séquence a suscité de nombreuses réactions, dont celle d’un habitant de l’île qui a avoué « être habitué à apercevoir ce genre de bête ». Pour les internautes, eux aussi terrifiés par cette « araignée démoniaque » , une seule option s’offre aux propriétaires pour se débarrasser de leur araignée géante : « Brûler la maison ».