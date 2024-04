Vous n'avez jamais entendu parler de la méthode IMC ? Il s'agit en quelques mots d'une technique qui permet de faire quelques petites économies lorsque l'on va faire ses courses. Une technique qui s’est fait connaitre grâce à une maman influenceuse, "Organized green mama".

Quand on dit « IMC », il y a d’abord le « I » pour « Inventaire ». C’est-à-dire qu’avant d’aller au magasin, il faut penser à regarder tout ce que vous avez dans vos placards, réfrigérateurs et autres congélateurs.

Ensuite « M » pour « Menu ». C'est désormais le moment de dresser une liste de futurs menus et de futurs plats avec ce que vous avez déjà à domicile.

Vient enfin la lettre « C » pour les fameuses « Courses ». Et à ce stade, essayer de prendre seulement ce qui est nécessaire et rien que les produits dont vous aurez besoin pour les fameuses recettes que vous aurez concoctées avant d’aller au supermarché.

D’après l’influenceuse, pour nos courses, la méthode IMC permettrait de réduire de 30 à 50% notre budget. Prêt à tenter l'expérience ?