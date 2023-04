Une bière spéciale pour la Coupe du monde de rugby créée à Tours

Quand les deux Tourangeaux ont appris que leur ville allait accueillir l’équipe de rugby d’Irlande, ça a fait « tilt ». Depuis 7 ans maintenant, Christophe et Quentin fabriquent leurs propres bières, dans leur brasserie intitulée La P’tite Maiz. Entourés par 12 collaborateurs, ils produisent en moyenne 2500 hectolitres de bières par an. Ils fabriquent des bières de fermentation hautes et basses, aux goûts agrémentés généralement de fleurs, fruits, épices, ou encore légumes.

Le XV de trèfle aura en effet son campement de base dans la cité tourangelle. Alors pour l’occasion, les deux amis ont souhaité marquer le coup, en créant une bière spéciale pour l’occasion. « C’est vraiment une ville qui nous a vu grandir, qui nous a vu boire nos premières bières, explique Christophe Le Gall, président de La P’tite Maiz. Donc quand on a appris que la ville de Tours allait devenir le camp de base de l’équipe d’Irlande (…) ça nous a paru très logique ».