Une enquête ouverte après le sabotage du réseau de fibre dans plusieurs départements

Quelques jours après les sabotages de lignes de trains à grande vitesse, six départements - les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme, ont été touchés par des dégradations sur les réseaux de fibre optiques. Des grilles d’accès à des sites ont été fracturées et des câbles ont été sectionnés.

Ces sabotages ont eu « des conséquences, localisées, sur l’accès à la fibre, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile », a affirmé sur X Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du Numérique. Des pannes ont été constatées chez SFR, Free ou encore Bouygues.

Le parquet de Paris annonce ce lundi après-midi l'ouverture d'une enquête après le sabotage de réseaux de fibre optique dans six départements.