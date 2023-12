"Une équipe de rêve" ou "Chasse gardée" : deux comédies, deux surprises

Comédie toujours, mais retour en France pour Chasse gardée, ou comment Simon et Adelaïde fuient leur vie citadine impossible depuis qu’ils ont des enfants pour venir vivre dans la charmante commune de St Hubert-les-bois... où pour le prix d’un petit appart’ parisien, ils trouvent une superbe maison. Sauf qu’ils s’aperçoivent trop tard que leur terrain est envahi par les chasseurs... 5 mois par an.

Avec Taïka Waititi (Jojo Rabbit, Thor : Ragnarok) à la réalisation, il fallait s’attendre à cet humour parfois décalé et absurde qui est sa marque de fabrique. La surprise, en revanche, c’est que ça marche moins bien que d’habitude, en dépit des services de Michael Fassbender (la saga X-Men, The Killer), d’une petite dose d’émotion et d’un joli message de tolérance.

Si Chasse gardée s’amuse des a priori que gens des villes et gens des champs ont les uns sur les autres et réciproquement, le film ne tombe pas pour autant dans le cliché indigeste. Et quand il le fait, c’est avec humour et énormément de second degré.

Aidé en cela par un casting au poil : Hakim Jemili et Camille Lou, mais aussi des pointures du genre comme Didier Bourdon, Thierry Lhermitte ou Chantal Ladesou.

Une bonne surprise, à ne pas bouder.

Une équipe de rêve • De Taika Watiti • Avec Michael Fassbender, Oscar Kightley, Kaimana... • Sortie le 20 décembre 2024

Chasse gardée • De Antonin Fourlon et Frédéric Forestier • Avec Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou, Thierry Lhermitte... • Sortie le 20 décembre 2024