Une étude pointe la responsabilité de l’Homme… dans la modification de l’axe de rotation de la Terre !

On aurait enfin trouvé la cause du changement de l’axe de rotation de notre planète. Selon une étude de la revue Geophysical Research Letters publiée en juin 2023, c’est bien l’Homme qui aurait un impact sur le phénomène. En cause : le pompage, excessif, de l’eau des nappes phréatiques.

Selon l’étude des chercheurs de l’université de Séoul, le pompage des 2150 giga tonnes d’eau dans les réservoirs souterrains entre 1993 et 2010, en grande partie pour l’irrigation, aurait généré une modification de l’axe de la rotation de la Terre de 80 centimètres, soit 4 centimètres chaque année.

Un impact sur le niveau des océans

Alors l’humanité est-elle complètement responsable de ce phénomène ? C’est en fait un peu plus complexe. Il est nécessaire de nuancer l’impact de l’Homme sur la modification de l’axe de rotation de la Terre. Car on sait déjà que la fonte des glaces, par exemple, est l’une des causes de la modification de l’axe de rotation de la Terre. Et son impact est plus important que celui de l’Homme : la fonte des glaces génère un déplacement d’environ 7cm par an.

Le pompage excessif des nappes phréatiques a en revanche aussi un impact sur le niveau des océans. Une fois remontée à la surface, une partie de l’eau récupérée par l’Homme se déverse dans les cours d’eau pour terminer sa course en mer.