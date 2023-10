Une expo’ consacrée à Tolkien au Château de Saumur

Cela fait 50 ans que l’un des plus grands auteurs de la littérature fantastique est mort : John Ronald Reuel Tolkien, papa du Seigneur des Anneaux, du Hobbit ou encore de Beowulf. Un anniversaire qui se fête au château de Saumur jusqu’au 5 novembre prochain.

Tapisseries, sculptures et jeux vidéo

À travers une exposition, le public peut venir admirer des tapisseries médiévales, des sculptures du XVIIème, des armes, des BD et des photos issues de films, mais aussi jouer à des jeux vidéo de médiéval fantasy. Conservatrice en chef du patrimoine, Estelle Géraud explique pourquoi le château consacre une exposition à Tolkien : « la cité internationale de la tapisserie d’Aubusson est en train de tisser une grande tenture Tolkien. On a profité de cette production pour emprunter quelques œuvres. À partir de ces éléments, nous voulions explorer cette fantaisie médiévale dans laquelle nous baignons à Saumur. On voulait explorer ces chemins de l’imaginaire entre Moyen-Âge, tapisserie et genre littéraire. »

Depuis l’ouverture de l’exposition en juin dernier, celle qui est aussi responsable du Château-musée de Saumur assure qu’un public plus jeune que d’habitude s’est déplacé. Ce rendez-vous est « destiné à tout le monde car on n’entre pas profondément dans la vie de Tolkien. On veut s’adresser à un public qui vient peu au musée : les 18-35 ans. Et apriori, cette tranche d’âge a répondu à l’appel », précise Estelle Géraud.

"On baigne dans l’univers de Tolkien sans le savoir"

Mais pourquoi l’univers de l’auteur britannique fascine toujours autant, même 50 ans après sa disparition ? Là encore, la conservatrice en chef du patrimoine à Saumur semble avoir la réponse : « Tolkien a créé un monde extrêmement fourni, et déployé des trésors d’imagination pour créer des langues, des décors et des peuples. Aujourd’hui tous ces thèmes ont complètement irrigué notre imaginaire global, on baigne dans l’univers de Tolkien sans le savoir. Et tous ces thèmes sont toujours d’actualité : l’amitié, le dépassement de soi, le renoncement au trésor corrupteur, c’est extrêmement parlant. »

L’exposition « Tolkien, le pouvoir de l’imaginaire. D’Aubusson à Saumur, voyage en terre du milieu » est à découvrir au Château-musée de Saumur jusqu’au 5 novembre.