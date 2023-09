Nous les avions rencontrés en visio en octobre dernier, alors qu’ils étaient en plein voyage. À cette époque, la famille loirétaine découvrait l’Asie. Au programme : l’Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines et bien sûr… la Thaïlande ; un pays dans lequel Vanessa, Benoît et leurs deux enfants devaient rester plus longtemps pour accueillir la famille pour Noël. Au total, ils auront passé presque trois mois en Thaïlande.

Ils devaient ensuite rejoindre l’Amérique, en passant par la Nouvelle-Zélande. Et c’est là, que tout a basculé… « On est rentré sur Bangkok pour préparer l’Amérique. Et là, j’étais en doute complet sur comment ça allait se passer, nous raconte Vanessa. On savait qu’à chaque fois qu’on revenait sur Phuket, on se sentait à la maison. On avait ce sentiment de sécurité, on connaissait la ville, on ne mettait plus le GPS, on connaissait certains locaux... Et je pense que c’est à ce moment-là qu’on s’est dit « stop ». L’Amérique, on le fera peut-être, mais là ce n’est plus dans nos envies ». La famille maintiendra tout de même son voyage en Nouvelle-Zélande, mais c’est décidé, ils s’installeront définitivement en Thaïlande.

S’expatrier

La famille loirétaine rentra alors plus tôt que prévu en France, début mai, pour préparer son installation en Thaïlande. Mais le couple s’était préparé à ce revirement de situation. « En partant, on s’est dit pourquoi pas s’il y a l’opportunité de vivre différemment ailleurs, dans un coin qui nous plait, on essayera, on tentera l’aventure », nous précise Benoît. « On se rend compte un jour qu’on ne sait pas de quoi est fait demain, et il faut profiter, il faut vivre. », poursuit Vanessa.

Le couple a donc décidé de suivre son cœur et de s’installer à Phuket, avec l’accord bien évidemment des enfants. Il leur a fallu faire les démarches administratives, trouver une école pour les enfants, et préparer leur futur projet professionnel. Et tout cela, en très peu de temps, la rentrée des classes en Thaïlande se faisant fin août ! Mais grâce aux réseaux sociaux, elle a pu trouver rapidement des réponses à ses questions.

À la rentrée, Mélyne et Jules suivront des cours en français et en anglais dans une école internationale. Et Vanessa et Benoît monteront leur entreprise de coaching sportif en électrostimulation. Ils ne manqueront pas de partager leur nouvelle vie, comme ils avaient pu le faire lors de leur tour du monde, sur Instagram.