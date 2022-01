Fidèle et dévoué, le chien est véritablement le meilleur ami de l’homme. La preuve encore aujourd’hui. Il y a quelques jours, Viktoria, une petite fille de 10 ans originaire de Uglegorsk en Russie, rentrait tranquillement chez elle après l’école. Sur le chemin, elle a été surprise par une violente tempête de neige. Une épaisse couche de poudreuse a rendu les routes impraticables et le paysage méconnaissable aux yeux de la fillette.

Complètement perdue et bloquée dans cette étendue de neige et une température de -11 °C, Viktoria est partie s’abriter sous un balcon où se trouvait déjà un chien errant, allongé sur un vieux matelas. L’enfant et l’animal se sont instinctivement blottis l’un contre l’autre afin de se réchauffer mutuellement pendant de longues heures. Près de 18 heures, selon les informations de CNN.

En parallèle, les parents de Viktoria ont lancé une alerte pour disparition inquiétante et une quarantaine de policiers a été mobilisée pour retrouver la fillette. « Le fait qu’[elle] soit restée en vie par un temps pareil est un miracle. Nous avons cherché toute la nuit, sans aucune visibilité, on a pensé qu’on ne la retrouverait jamais vivante ! », a confié un chercheur bénévole. En effet, selon les autorités, la chaleur corporelle du chien a permis à l’enfant de rester en vie.