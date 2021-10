Les habitants de Plounéventer (Finistère) n’en reviennent toujours pas. Lundi 11 octobre, au petit matin, les écoliers de la commune ont découvert une fourgonnette blanche posée sur l’abri de leur bus scolaire situé sur la place de l’Église. Aussitôt relayée sur les réseaux sociaux, la photo de cette scène insolite (ci-dessous) a suscité de nombreuses réactions : commentaires drôles et théories improbables. S'agit-il d'un règlement de compte, d'une farce entre amis ou d'une œuvre artistique ?

Selon les informations de Ouest-France, le véhicule aurait été installé « discrètement » dans la nuit de dimanche à lundi. Dépêchée sur place dans la matinée, la gendarmerie a ouvert une enquête. « C’est le mystère total. On sait à qui appartient le véhicule, mais on ignore comment il est arrivé là et surtout pourquoi », a déclaré le capitaine Christophe Laval. Peu de temps après, la fourgonnette a été retirée par des agents de la mairie.