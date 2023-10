Pendant un mois, les habitants du département ont en effet la possibilité de visiter ces sites patrimoniaux gratuitement. Au total, 13 sites ont été proposés depuis le lancement de ce dispositif. Parmi eux, les châteaux les plus populaires comme Chambord, Chaumont, Blois ou Cheverny, ou les plus emblématiques comme le Clos Lucé ou Valençay. Puis au fil du temps, ce sont des sites plus confidentiels qui y participent, comme Talcy, Selles-sur-Cher ou Beauregard.

« Le but de l’opération est d’offrir aux Loir-et-Chériens cette découverte des châteaux du département ou des départements limitrophes, nous explique Catherine Lhéritier, vice-présidente du Conseil départemental. Depuis 2017, ce sont des opérations prisées par les Loir-et-Chériens puisqu’on a délivré 210 000 entrées depuis le début du dispositif. »

Trois châteaux

Cette année, trois châteaux participent donc à l’opération. « Nous proposons de découvrir le château de Fougères-sur-Bièvre, poursuit l’élue. La conservatrice intervient également à Châteaudun, ce qui fait que le château de Châteaudun a été intégré dans cette gratuité. Et puis nous avons le château d’Amboise ; des châteaux finalement assez différents, mais dont la visite est très enrichissante ».

Pour bénéficier de cette gratuité, il faut être un habitant du Loir-et-Cher, et s’inscrire sur le site du département. Il faudra alors fournir un justificatif de domicile. Cette année, 106 000 billets sont mis à disposition.