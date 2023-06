Une Neversoise dans la caravane du Tour de France

Elle a fini par en avoir l’habitude. Pour la 4e année, Coraline sera distributrice pour la marque Cochonou dans la caravane du Tour de France. « Quand j’étais petite, mes parents m’ont emmené sur les routes de l’épreuve, et quand j’ai dû faire un job étudiant, je me suis dit : pourquoi pas la caravane ? »

7 tonnes de saucisson

Chaque jour, elle distribue aux spectateurs en bord de route des goodies. En trois semaines, ce seront 7 tonnes de saucisson et 100 000 bobs qui auront été donnés.

Les journées sont longues. Elles commencent entre 6 et 7 heures. Première tâche, réapprovisionner les véhicules. Ensuite, c’est le moment du café avec les autres caravaniers. « On prend la route vers 11 heures et on arrive vers 15/16 heures », explique la jeune femme de 25 ans. « Après on nettoie, on range les voitures. On se retrouve tous, on se raconte nos journées, nos anecdotes », conclut la kinésithérapeute neversoise.

Des anecdotes, elle en a d’ailleurs beaucoup. « En 2020, cinq jeunes déguisés en licornes, faisaient du vélo d’appartement au sommet du Puy Mary », s’amuse-t-elle.

Samedi, Coraline s’élancera avec la caravane pour trois semaines à travers l’Espagne et la France. « C’est épuisant physiquement mais c’est tellement bien de voir les gens avec le sourire sur le bord des routes », conclut-elle.