Une Neversoise va présenter ses produits cosmétiques au salon du Made in France à Paris

La marque AUHM n’en est qu’à ses débuts. La première gamme a été lancée l’an dernier. AUHM, les initiales d’A une heure du matin, un poème de Baudelaire, où celui-ci retranscrit une journée d’un homme qui rend service à des inconnus et refuse d’en rendre à des amis. « Il dépeint l’être humain dans toute sa perfection et son imperfection, ce qui se rapproche de la marque on est beaux avec nos imperfections, si on était tous lisses, il n’y aurait pas grand intérêt », résume Cécile Taminau la fondatrice de cette marque de cosmétique. « Les vergetures c’est une imperfection selon certains, alors que c’est simplement la peau qui s’est ajustée à l’histoire de la personne ».

Invitée au salon du Made in France

Elle s’est installée à Nevers il y a quelques années. L’idée d’AUHM lui est venue pendant sa seconde grossesse. « Ça fait pas mal de bouleversements, les valeurs sont remises en cause, ma fibre pour la défense de l’environnement s’est accentuée », explique-t-elle, ajoutant s’être rendue compte « qu’enceinte il y a quelques cosmétiques mis à disposition mais c’est pour pointer les défauts des femmes ».

Cette chimiste de formation s’est donc mise au travail. Elle créé les formules, fabrique les produits, les conditionne et les envoie aux clients. La gamme comprend un savon, une huile pour le corps, un baume pour le visage et un démaquillant.

A partir du 10 novembre, Cécile Taminau sera au salon du Made in France à Paris. « Un gros challenge, c’est la première fois que j’expose dans un si grand salon ». L’objectif pour la Neversoise, gagner en visibilité et s’ouvrir au marché national.