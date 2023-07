Une octogénaire se fait dérober ses économies, des policiers lancent une cagnotte pour l'aider

Un bel élan de solidarité ! Ce samedi 15 juillet, une dame de 88 ans s’est fait dérober 150 euros lors d’un retrait à un distributeur bancaire à Dijon. "Elle était devancée par un homme, qui s’est d’abord montré courtois en lui cédant la place", a expliqué à Ouest-France, Christophe Fernandez, le secrétaire régional du syndicat Unité SGP FO police.

"La dame effectue son opération et l'argent arrive. L'individu sur le côté, qui faisait le bienveillant, saute sur les billets, arrache les billets et la dame est complètement décontenancée. C'est compliqué, c'est ses petites économies, elle n'a pas beaucoup d'argent.", continue-t-il. L'octogénaire ne se laisse pas faire, et "se lance à la suite de l'individu qui lui a volé son argent. Il bouscule la dame et chute à terre, elle se fait mal au genou et au bras. L'individu prend la fuite."

Une retraitée aux revenus modestes

Face au désarroi de la retraitée, les policiers qui sont intervenus se sont mis d'accord pour lui venir en aide : ils ont ainsi cotisé une centaine d'euros pour aider la victime."Elle était gênée, et troublée par le geste, elle a pris l'enveloppe et elle leur a promis qu'elle les rembourserait, ce que les collègues ont refusé", a expliqué Christophe Fernandez. Leur bonne action a été saluée par la déléguée nationale du syndicat SGP Police FO Linda Kebbab.

"C'est bien de mettre en lumière ce que certains collègues font en toute humilité, sans forcément en faire la publicité", a de son côté déclaré le secrétaire régional.