Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a récemment annoncé la nouvelle plateforme d’information du gouvernement : VigiEau.

En collaboration avec le collectif de citoyens LaReserve.tech, l’outil permet de connaitre, en fonction de la commune et de l'endroit où l'on habite, les restrictions concernant l’usage de l’eau.

C’est très simple à utiliser : il suffit de se rendre sur ce site Internet, sur lequel on renseigne son adresse : ville, code postal, nom de rue. Et, résultats, on obtient la situation à l’instant T de la sécheresse sur la zone que l’on a renseignée, que cela soit en France Métropolitaine ou bien en Outre-Mer.

Exemple concret pour bien comprendre la situation : on peut habiter dans une ville qui fait face à une situation de vigilance. Dans ce cas-là, on est invités à économiser l’eau. Mais ça peut être pire : une commune placée en alerte renforcée, par exemple. Dans ce cas précis, des interdictions peuvent être en cours, comme l’arrosage de nos pelouses ou le nettoyage de nos voitures.