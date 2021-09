Une poitrine gonflable à Cholet pour Octobre rose

Le Dr Margot Noblecourt, chef du service Oncologie à l’hôpital de Cholet, nous en dit plus sur cette structure :

Le collectif Octobre rose de Cholet a décidé de se mobiliser dès ce mois de septembre. Ainsi, les Choletais sont invités à visiter la structure gonflable « voyage au cœur du sein », située sur le parking de la salle des fêtes pendant deux jours ce vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021.

L’opération Octobre rose vise à promouvoir le dépistage du cancer du sein ; une maladie qui touche les femmes et ce, parfois, dès l’âge de 30 ans. Il est donc important de se faire contrôler, pour pouvoir prendre en charge, le cas échéant, la maladie le plus tôt possible.