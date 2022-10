Une première année de médecine à Auxerre et Sens en 2023

Le constat est sans appel. L’Yonne est le département le plus touché par la désertification médicale en région Bourgogne Franche-Comté. Selon une étude commandée par l’Association des Maires de France de 2020, c’est même l’un des trois départements où l’accès à un généraliste est le plus compliqué.

Autre projet soutenu par le Département, l’installation d’une première année de médecine à Sens et Auxerre à partir de la rentrée 2023. Une trentaine d’étudiants suivront les cours de la faculté de Dijon en distanciel. 300 000 euros vont y être consacrés.

Le dispositif est censé permettre « aux jeunes de rester une année de plus dans le département, de faire des économies (loyer) et pour nous, de les fidéliser tout de suite, de leur démontrer tout ce que nous faisons pour l’accueil de praticiens, ce sera plus facile de les inciter à revenir après leurs études », explique Gilles Pirman.

Au total, le pacte de santé porté par le Département représente 5,5 millions d’euros sur trois ans.