Une saisie record de 34,2 kilos d’héroïne dans le Loiret

La dernière saisie conséquente d’héroïne dans le Loiret remontait à 2019 avec 27 kilos de drogue récupérés à Montargis par les forces de l’ordre. Record battu hier avec l’annonce d’une saisie de 34,2 kilos d’héroïne, rapporte La République du Centre. Une quantité de drogue dont la valeur est estimée à 1,2 million d’euros.

Quatre personnes interpellées

Au terme de plusieurs semaines de surveillance menées par l’OFAST (Office antistupéfiants de la direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans) visant des trafiquants suspectés d’approvisionner le Loiret en héroïne, la police a intercepté une livraison de drogue dans la nuit du 16 au 17 novembre, dans la commune de Saint-Benoît-sur-Loire. La drogue était véhiculée par un convoi de plusieurs voitures.

L’opération, appuyée par la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) d’Orléans a été un succès : trois Loirétains ont été interpellés ainsi qu’une quatrième personne originaire du Nord. Les mis en cause sont âgés entre 27 et 53 ans, deux d’entre eux sont en état de récidive. Plusieurs milliers d’euros ont été saisis lors de perquisitions.

Entre 10 et 20 ans de prison encourus

Présentés au juge d’instruction de Montargis hier, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils encourent une peine de 10 ans de prison, voire 20 ans pour les récidivistes.