Une semaine 100% festive vous attend à Cholet

C’est la fête à Cholet ! Le Carnaval fait son retour dans la commune du Maine-et-Loire à Cholet à partir du samedi 15 avril. C’est la 104e édition de l’événement cette année et cela dure jusqu’à samedi prochain, le 22 avril.

Demandez le programme !

Au total, entre 30.000 et 40.000 personnes sont attendues durant toute la semaine. On fait le point sur la programmation avec Jean-Michel Jeanneteau, président du Carnaval : « il y a d’abord le premier défilé dimanche 16 avril à partir de 14h30. Sinon, nous mettons en place des animations permettant à toutes les générations de participer, notamment mardi, avec la guinguette du carnaval à la salle des fêtes de Cholet, où 400 convives sont attendues. Mercredi, ce sera le carnaval des enfants avec un défilé en centre-ville, 1200 jeunes participent. Puis jeudi, ce sera au tour du carnaval des ainés. »

Et cette semaine festive va se finir en beauté samedi prochain à partir de 21h30, avec le Carnaval de nuit. 15 chars, tous fabriqués à Cholet sans exception, vont défiler dans les rues de la ville pour une arrivée en fanfare place du 8 mai aux alentours d’1h du matin. Jean-Michel Jeanneteau revient sur la particularité de ce défilé nocturne auquel plus de 1200 personnes participent : « ça va être extraordinaire, chaque char est équipé environ 30 à 35.000 ampoules LED. Cela nécessite un temps de travail important et une bonne technicité. Nous sommes le premier carnaval de nuit de France ».