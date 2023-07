Une Super Lune se produira pour la première fois de l’année ce lundi soir, voici comment l'observer

Et si vous profitiez des belles soirées d'été pour contempler la lune ? Ce lundi 3 juillet est une date particulièrement propice à une nuit à la belle étoile. Et pour cause, pour la première fois de l’année 2023, vous aurez l'occasion d'admirer une super lune. Ce phénomène, qui se produit trois ou quatre fois par an seulement, permet de voir apparaître la lune comme 5,8% plus grande et 12,8% plus brillante que d'ordinaire. Pourtant, elle ne sera en réalité pas plus volumineuse qu'habituellement.

"Une super lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le moment où la Lune s’approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique, un point appelé périgée", explique d'ailleurs la Nasa. Ainsi, dans la nuit de lundi à mardi, la lune devrait se situer à 361 934 km de la Terre, soit 20 000 km plus proche que d’habitude.