Utiliser le sang des règles en guise de masque pour le visage ? La tendance qui secoue la toile (vidéo)

#Periodbloodfacemask, ça vous dit quelque chose ? C’est tout simplement le hashtag d’une nouvelle tendance beauté qui vient d’émerger et qui fait fureur sur TikTok. Totalisant collectivement plus de 3,6 millions de vues sur le réseau social, les vidéos reprenant ce hashtag montrent aux internautes comment appliquer du sang de ses menstruations sur son visage en le laissant poser comme un masque pour avoir une "belle peau".

Dans une des séquences publiées, une jeune femme est convaincue que sa "peau n'a jamais été aussi belle" après l'application de son sang, ajoutant qu'elle allait commander "une coupe menstruelle" pour lui "faciliter la tâche le mois prochain". Une autre adepte de cette astuce homemade argumente également que le sang des règles contient "toutes les cellules souches et tous les nutriments dont un bébé aurait eu besoin et, bien sûr, dont votre peau et votre corps ont besoin".