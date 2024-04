En moyenne, le prix des billes d'avion a subi une hausse de 10% pour les vols moyen-courriers. En cause ? Des problèmes de livraisons d’avions nouvelle génération, et donc, davantage de carburant à dépenser dans des avions qui consomment plus. Ce qui se répercute forcément sur le prix d’un trajet.

Pour donner un chiffre : les transporteurs devraient recevoir 19% d’engins en moins que prévu. Cela grimpe même à 32% pour les compagnies américaines.

Ce qui veut dire qu’il risque d’y avoir moins de vols et de fréquences disponibles, notamment aux États-Unis. Même chose chez Ryanair pour qui il manque 17 appareils Boeing.

Des chiffres qui posent d’autant plus problème quand on sait que cette année, il devrait y avoir environ 200 millions de voyageurs de plus qu’il y a cinq ans.

Mais pas de panique, rassurent les compagnies, les anciens avions qui devaient être remplacés peuvent encore voler. Puis il existe toujours la location d’engins. D’après des infos de BFM, c’est un marché qui explose puisque dans ce domaine, les compagnies aériennes dépensent 30% de plus en d'avions qu'avant le Covid.