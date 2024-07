Mais ce n’est pas une raison pour baisser sa garde. En cette période estivale, il faut surtout faire attention aux arnaques, et d’abord celles aux faux sites de voyages, de plus en plus courantes.

En effet, certains escrocs n’hésitent pas à envoyer des liens menant à des répliques de sites, comme Booking.com ou la SNCF. Et on peut s’y tromper, parce que les ressemblances entre les deux sites sont vraiment frappantes. Donc surtout, ne cliquez sur aucun lien qui pourrait vous sembler suspect.

Puis quand vous allez au marché ou dans des boutiques, ne vous jetez pas sur les premiers produits du terroir venus, et pensez à bien lire les étiquettes pour ne pas acheter un souvenir qui viendrait de Chine.

Certains profitent enfin du fait que vous soyez étranger pour vous plumer. On pense par exemple aux taux de change. Vous êtes dans un autre pays, vous devez changer de monnaie, vous demandez alors les services de locaux sur place, qui vous donnent de faux billets. Ou bien alors, le taux de change qu’ils vous proposent est clairement désavantageux pour vous.

Donc voici ce dernier conseil : comparez bien la valeur de l’Euro avec la devise que vous allez utiliser pendant vos vacances pour éviter les mauvaises surprises.