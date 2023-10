Vacances de la Toussaint : tout le programme des activités au château d’Angers

Les vacances démarrent ce samedi 21 octobre. L’occasion de proposer des activités originales et familiales à faire au château d’Angers. À l’intérieur du monument se trouve la tapisserie de l’Apocalypse, classée en mai dernier au registre Mémoire du Monde de l’UNESCO. L’opportunité de proposer au public, dès ce week-end, tout un tas de rendez-vous autour du tissage.

Sur le fil

Les explications d’Emma Fonteneau, chargée de communication du domaine national du Château d’Angers : « on a une histoire millénaire, et l’architecture du château retranscrit bien toute l’évolution de l’histoire du monument, donc on proposera un atelier de sculpture en 3D avec des fils de fer. Mais le fil, c’est aussi le fil des histoires, des mots qui peuvent se raconter, on proposera donc un atelier d’écriture pour raconter l’histoire du château. » Pour les plus jeunes, dès l’âge de 5 ans, des spectacles de marionnettes seront aussi au programme. En parallèle, les enfants pourront aussi façonner leur propre marionnette.

Dans un tout autre registre, le public (à partir de 14 ans environ) va également pouvoir invoquer les esprits jusqu’au 18 novembre. « Sandy Lakdar est spirite, elle vient capter des âmes du passé qui seraient au château. Elle emmène de petits groupes de gens dans des lieux insolites du monument, un peu reculés. C’est quelque chose de sérieux, ce n’est pas pour jouer à se faire peur », précise Emma Fonteneau.

La biodiversité mise en avant

Des ateliers autour de la création de pantin seront aussi au menu pour les 4-6 ans, tandis que des activités sur le thème de la figure de la sorcière seront proposées aux 7-12 ans. Pour les adolescents mais aussi les adultes, une visite de chantier dans les coulisses du château d’Angers est enfin prévue.

L’objectif est de « découvrir le chantier de restauration à travers un angle particulier puisque la visite est proposée en partenariat avec la Maison de l’environnement. L’idée est de montrer comment ce chantier bouleverse le quotidien des espèces comme les oiseaux, qui nichent au château. Les équipes montrent au public comment ils s’adaptent et mettent en place des mesures de compensation pour que la biodiversité ne souffre pas des travaux », explique la chargée de communication.

Au-delà de tous ces divertissements, le château d’Angers est aussi un monument « tourné vers des questions sociales et humanitaires », assure Emma Fontenay. C’est pourquoi le 10 octobre dernier, un concert de musique arabo-andalouse a été donné au sein du bâtiment. L’intégralité des recettes va être reversée à l’aide humanitaire pour les populations touchées par le séisme au Maroc.