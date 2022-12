Vague de froid : écoles fermées et transports à l’arrêt en cas de coupure programmée de l’électricité

“Winter is coming” (l’hiver approche). L’hypothèse de délestage tournant cet hiver en cas de tension sur l’approvisionnement de l’électricité prend de plus en plus d’épaisseur.

Le gouvernement va adresser aux préfets une circulaire pour anticiper et préparer leurs départements au mois de janvier.

"On ne couperait que si le froid se confirme, qu'on a un problème de production ou d'interconnexion (avec les pays voisins) et si la consommation ne baisse pas", souligne-t-on au gouvernement.

Pas plus de 2 heures de coupure d’électricité

Il n'y aura aucun département délesté en entier, mais seulement des parties minoritaires du territoire, jamais deux fois les mêmes personnes et aucun des quelque 3.800 patients à haut risque dépendants d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur. Deux créneaux identifiés matin et soir pour les coupures

Une fois dit, on constate que ces coupures pourraient concerner donc 6 foyers sur 10 ! Sortez les bougies et les réchauds, et puis pour la douche chaude, patientez..

Des coupures sur des créneaux ciblés « pic de consommation », entre 8 heures et 13 heures le matin, et entre 18 heures et 20 heures le soir.

Écoles fermées et transports à l’arrêt

Un signal EcoWatt rouge serait émis trois jours à l'avance, permettant de savoir ensuite avec un jour d'avance quels départements seraient concernés, puis de savoir à 17 heures la veille qui est concerné par les coupures en renseignant son adresse sur un site internet d'Enedis et de RTE : "L'idée est que personne ne soit surpris", souligne la source gouvernementale.

Avec comme inconvénient pour les écoles susceptibles d'être délestées qu'elles n'ouvrent pas le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage ni alarme.

Et pour les voyageurs, le risque est que certains trains ou métros soient annulés pour éviter d'avoir des passagers bloqués en pleine voie : "Soit ça roule de bout en bout, soit on préférera interrompre deux heures, car être coincé dans le métro deux heures n'est pas une option."

Pour les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112.

La France est exposée à des risques de coupures d’électricité cet hiver en raison principalement d'un niveau de production d'énergie nucléaire au plus bas. La moitié du parc de réacteur est indisponible en raison d’opération de maintenance ou de réparation.

(avec AFP)