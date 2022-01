Vendôme : les libraires misent sur le pass culture étendu aux 15-17 ans

Afin de développer l’accès à la culture, le pass culture a en effet été mis en place dans un premier temps aux jeunes 18 ans. Il leur permet de disposer d’un montant de 300€ pendant 24 mois à utiliser sur l’application « Pass culture ».

Désormais, les adolescents âgés de 17 ans peuvent également bénéficier de ce coup de pouce. Un crédit de 30 euros leur est alloué. Suivront ensuite les 15 et 16 ans.

Les librairies indépendantes s’adaptent

Une aide qui est la bienvenue pour le public bénéficiaire, mais aussi pour les libraires, à conditions qu’ils s’adaptent au dispositif ! Exemple à Vendôme (Loir-et-Cher), où Le Nouveau Chapitre a dû mettre en place un nouvel outil de travail. « Si vous n’avez pas le logiciel de caisse qui est éligible au pass culture, vous ne pouvez pas remonter votre stock, nous explique Charly Chevallier. Donc il a fallu que je m’abonne à un réseau de librairies qui travaille avec ce logiciel-là, et je peux désormais remonter mes stocks ».

Mais cela en vaut-il la peine ? « Aujourd’hui, le retour sur investissement je ne peux pas vous dire que c’est extraordinaire, avoue le gérant vendômois. Par contre, une chose est sûre, c’est que ça amène les jeunes, qui ne sont pas des grands lecteurs ».

C’est en effet l’une des « révélations » de ce pass culture. Depuis sa mise en place auprès des jeunes de 18 ans, les libraires ont remarqué une hausse significative des ventes de mangas. Certains ont donc décidé d’adapter leur offre, comme Le Nouveau Chapitre. « On a retravaillé et augmenter notre offre manga (…) On a demandé à nos clients ce qu’ils voulaient qu’on référence (…) On va commander notamment des imports japonais ».

Depuis le 10 janvier, les jeunes de 17 ans sont éligibles au Pass culture. Rendez-vous dès le 20 janvier pour les plus de 16 ans, et enfin le 31 janvier pour les plus de 15 ans.