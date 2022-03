Vers une baisse du prix des carburants à partir de lundi ?

"Moins 35 centimes d’euros sur le gazole et entre 8 à 10 centimes sur le super 95", avec plus ou moins d’écart d’une région à l’autre. Michel-Édouard Leclerc a annoncé la bonne nouvelle tout en avouant "C’est un marché fou, je ne le comprends pas."

"Le marché du pétrole brut reperd depuis deux jours l’euro remonte par rapport au dollar, donc je vous annonce, je ne suis pas un vrai prophète, c’est juste que les tarifs qu’on va facturer aux stations-service sont mécaniques, a-t-il expliqué (...) Il y aura une baisse ce week-end, et en tout cas effective dans les stations-service à partir de lundi".

Une baisse des carburants ? Comment est-ce possible ?

Cette baisse est en fait un résultat mécanique : Outre les hausses du prix du pétrole brut, répercutées à la pompe une dizaine de jours plus tard, les distributeurs prennent aussi en compte le Platts (une base d’informations "fiables, neutres et indépendantes") pour fixer le prix du carburant dans leurs stations.

Lorsque le pétrole est à la hausse, comme c’est le cas ces dernières semaines, les acheteurs s’inspirent du Platts pour en acheter un maximum avant qu’il n’augmente encore. Or, cet afflux de demande a pour effet immédiat et mécanique de faire grimper les prix, répercutés ensuite à la pompe plus vite qu’il ne faut de temps pour transporter physiquement le pétrole.

C’est donc la panique et la précipitation qui explique l’envolée de ces derniers jours, alors qu’il n'y a en réalité, aucun problème d’approvisionnement : "Il y a du stock, il n’y a pas moins de pétrole aujourd’hui, même les Russes vendent encore du gazole, explique Michel-Edouard Leclerc. Il n’y avait pas de raison objective que ça flambe, les marchés spéculent", qui ajoute que cette baisse du prix pourrait n’être que provisoire.

Enfin, pensez tout de même à comparer les prix, exhorte Michel-Édouard Leclerc : "Un distributeur qui n’est pas cher va vendre plus et va devoir renouveler ses stocks plus rapidement à un prix plus cher. Et quelques fois, il va être plus cher pendant quelques heures que celui qui a des prix habituellement plus élevés."