Vianney va faire un concert en ligne et caritatif pour fêter ses 10 ans de carrière

Un concert en ligne comme anniversaire. Vianney fête ses dix ans de carrière : le 20 octobre sortait « Idées Blanches », le premier album du chanteur. Alors pour célébrer ça, le natif de Pau propose un concert en ligne accessible à tous. Il sera donné depuis des studios parisien dimanche 20 octobre à 18h30. L’inscription est gratuite mais reste obligatoire juste ici. Et lors de cette inscriptions, vous aurez l’opportunité de faire un don au profit du Téléthon. « Si vous le voulez et surtout le pouvez » précise Vianney dans la vidéo publié pour cette annonce. Le chanteur avait été le parrain de l’édition 2023 du Téléthon. Cet évènement vise à récolter des dons pour la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. Cette année il aura lieu le 29 et 30 novembre 2024.