Vibration fête Halloween : revivez l’émission d’Albanne et Théo au Manoir de la Perrière (VIDEO)

Aux côtés de Marie et Hélène, la propriétaire et une ancienne habitante du manoir, Isabelle Gratien médium, et nos experts du paranormal, Julie et Nico, Vibration est parti à la découverte de ce lieu chargé d’histoire. 750 m2, 8 chambres ; le lieu est ouvert au public toute l’année pour des évènements et réunions de famille.

Un manoir, au premier abord, qui ressemble à un havre de paix, chargé en ondes positives. Mais qui a aussi réservé quelques surprises à une amie de la propriétaire, Hélène. Au micro d’Albanne et Théo, elle nous a donc raconté ses anecdotes. Tout comme la médium Isabelle, qui a pu nous décrire ce qu’elle ressentait et voyait lors de sa visite au Manoir.

Découvrez en images et le replay de l’émission ci-dessous :