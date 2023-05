Vichy : l’hippodrome mise sur des temps forts pour attirer plus de visiteurs

« Les courses, c'est ma grande passion», affirmait dans une vieille publicité l'acteur Omar Sharif. Une passion qui ne se dément pas. Fin 2022, France Galop, société organisatrice de courses, révélait que les enjeux hippiques avaient augmenté de 11% sur les dix premiers mois de l'année par rapport à 2021. Une hausse dopée entre autres par les paris en ligne.

A Vichy dans l’Allier, l’optimisme est de rigueur. « On a constaté une hausse des enjeux hippodromes depuis deux ans », se félicite le délégué général de l’hippodrome Olivier Louit, ajoutant avoir retrouvé des niveaux d’enjeux d’avant 2019. Le ticket moyen a aussi augmenté, autour de 10-12 euros pour les journées avec Quinté +. De plus, la saison 2022 s’est conclue par une hausse de la fréquentation – plus de 50 000 visiteurs au total.

Pour attirer de nouveaux joueurs, l’hippodrome permet désormais de parier sur le site Smart Turf en se connectant à son réseau Wi-Fi sécurisé. Objectif : « toucher une génération jeune et connectée », résume Olivier Louit. Par ailleurs, pour améliorer la fréquentation du site, des temps forts à destination des familles sont organisés tout au long de la saison. Le week-end dernier, des portes ouvertes étaient ainsi organisées.

Olivier Louit détaille l’agenda des prochaines semaines.