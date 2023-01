Les Spice Girls vont-elles enfin faire leur retour au grand complet ? La rumeur court depuis quelques jours et une information dévoilée par le journal The Sun. Selon le média britannique, le célèbre groupe des années 90 pourrait se produire lors d’un concert événement en marge de la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, suite au décès de la reine Elizabeth II le jeudi 8 septembre 2022. « Les organisateurs royaux sont très désireux d’avoir le plus grand groupe féminin de Grande-Bretagne et les Spice Girls envisagent sérieusement un retour sur scène à cinq pour un événement aussi historique » peut-on ainsi lire dans le journal.

Reste qu’il faut encore convaincre Victoria Beckham. Prise entre ses diverses activités dans la mode et la beauté, la britannique ne s’est plus produite au sein des Spice Girls depuis 2012 et une prestation lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres. Pourtant le girls band s’était de nouveau lancé dans une tournée de treize concerts en 2019, réunissant près de 700 000 spectateurs.

Un album pour les 25 ans de Spiceworld

D’autres rumeurs laissent penser que les Spice Girls pourraient se lancer dans une nouvelle tournée dès l’été prochain, passant notamment par le festival de Glastonbury. Ce qui est certain, c’est quelque chose se prépare d’après Mel B : « Je ne peux pas vous le dire, mais il y a quelque chose qui va être annoncé très bientôt ».

En attendant, on peut toujours profiter de la réédition de l’album Spiceworld sortie à la fin de l’année 2022 pour fêter les 25 ans de l’opus. L’occasion de découvrir, notamment, une version demo de Step To Me, des versions live et même des remix ! En juillet 2021, c'est un EP entier qui avait été dévoilé pour fêter les 25 ans du groupe. Enfin, notons qu’une série documentaire serait en préparation.