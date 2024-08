VIDÉO. On prend soin de vous sur Vibration : on a testé le Fly Yoga !

Pour cette première d'On prend soin de vous sur Vibration, Albanne et Théo sont partis en Loir-et-Cher découvrir le Fly Yoga, proposé au centre Aquavithal de la Chaussée-Saint-Victor. Une discipline qui allie agilité, retour en enfance, étirements, renforcement musculaire et surtout lâcher prise... Le tout suspendu à un tissu au-dessus du sol !

Invités dans Debout tout le monde, Étienne (directeur et professeur de Fly Yoga) et Sylvie (directrice commerciale) d'Aquavithal sont venus nous en dire plus sur cette discipline et les autres activités proposées par le centre.