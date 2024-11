VIDÉOS. Revivez l’interview et le live de Kendji Girac sur Vibration

Toujours à droite et à gauche pour la promo de son sixième album "Vivre…", on pourrait penser que la fatigue commencerait à atteindre Kendji Girac. On en est très loin ! "C’est de l’énergie, il faut la garder ! La sortie de mon album, ma tournée, mes concerts me manquaient… J’aime bien courir comme ça", raconte le chanteur de 28 ans au micro d’Albanne et Théo sur Vibration.

Dans son nouvel album sorti le 4 octobre dernier, Kendji se livre comme jamais auprès de son public, à tel point que cet opus sonne comme un exutoire, à l’image des deux mois et quelques (seulement !) qui lui auront été nécessaires pour le réaliser. "J’avais beaucoup de choses à dire. Je prends de l’âge, je ne peux plus rester le jeune garçon où je gardais tous les sentiments et toutes les émotions pour moi". Et d’ajouter. "Il fallait que ça sorte et que je mette du poids dans ces chansons pour qu’elles vibrent encore plus fort".

Des chansons qui ont déjà fait vibrer son public, notamment grâce au single "Si seulement" qui s’adresse directement à lui et qui a été très bien réceptionné auprès des fans. "Le public est très content, très heureux, encore plus quand je me dévoile. C’est un peu une grande famille maintenant puisque ça va faire dix ans", explique le natif de Périgueux. Outre son amour clamé pour son public, Kendji aborde dans "Vivre..." la difficulté de dire "Je t’aime" à ses proches, en prenant l’exemple de son père. "Entre hommes on est très pudiques. Je viens de dire Je t’aime pour la première fois à mon père lors d’un appel". La musique est donc le meilleur moyen pour surmonter cet obstacle. "C’est la plus belle des choses de se le dire ! Et puis c’est comme un câlin, ça réconforte, ça fait du bien", sourit-il.

Un album qui marque ses dix ans de carrière

Des émotions renforcées par la plume de Vianney, qui a écrit six chansons de son album. Collaborer sur ce projet aussi personnel avec l’un de ses plus proches amis sonnait comme une évidence. "Il arrive à faire sortir tout ce que j’ai au plus profond de mon cœur. Il a ramené une grande part de sincérité dans l’album". Un opus qui marque aussi les dix ans de carrière de Kendji depuis sa victoire à The Voice en 2014, une étiquette qu’il est toujours aussi fier de porter puisque cette aventure "fait partie de son histoire" et que c’est "grâce à ça" qu’il en est là maintenant.

Ses dix ans passés sur le devant de la scène musicale française, il les fêtera aussi en tournée à partir de 2026 avec une vingtaine de dates programmées dont des passages à Orléans, Angers, Le Mans et bien sûr Paris. D’ici là, vous pourrez patienter avec la sortie d’une nouvelle édition de son album prévue pour le 6 décembre avec à la clé cinq titres supplémentaires en version acoustique pour écouter certaines chansons "de la manière la plus pure", selon ses mots.

Si certains verront Kendji Girac sur scène dans un peu plus d’un an, d’autres le croiseront peut-être près de chez eux… dans l’Essonne ! Le chanteur s’y est installé récemment pour y vivre avec sa famille. "Primeur, boulangerie… je ne me prends pas la tête, si j’ai envie de cuisiner je vais faire mes courses ! Même si j’avoue que je vais un peu vite (rires)".