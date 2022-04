Village préféré des Français : Stéphane Bern à Levroux (Indre) le 14 avril

Peu importe le résultat du concours, un joli coup de projecteur sera mis sur la commune de Levroux, dans l’Indre. Retenue parmi 14 pour participer au « Village préféré des Français », elle servira également de lieu de tournage pour l’émission. L’annonce a été faite par le maire Alexis Rousseau-Jouhennet ce mardi 12 avril.

L’animateur de France 3 Stéphane Bern sera présent pour le tournage ce jeudi 14 avril. « Il a choisi Levroux et quatre autres villes sur les 14 sélectionnés, pour participer aux reportages qui serviront à annoncer le classement pendant l’émission », précise un communiqué. De bon augure quant au résultat final ? Il faudra attendre fin juin / début juillet et la diffusion de l’émission pour le découvrir.

Un grand pique-nique avec du pâté de Pâques

Ce tournage sera l’occasion de mettre en valeur le site des tours, ainsi que la collégiale Saint-Sylvain, la Maison de bois, la Porte de Champagne, l’atelier de parcheminier, la brocante Alvarez, la place de la République ou encore des venelles médiévales. Les habitants sont invités à participer au tournage, à 12h30, sur le site du vieux château. Un grand pique-nique sera réalisé. Il est proposé aux Levrousains de venir avec leur pâté de Pâques, « afin de constituer une table géante de la spécialité du Berry ».

L’émission provoquera par ailleurs des perturbations de circulation et de stationnement. L’accès sera interdit aux automobilistes entre 7h30 et 13h autour de la collégiale, place Ernest-Nivet, rue et place Gabatum, rue du 14 juillet, place de la République et rue du 4 septembre.