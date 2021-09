Visite ministérielle ce jeudi au Pal dans l’Allier

Le parc d’attraction et animalier du PAL, situé à Saint-Pourçain-sur-Besbre, est un lieu touristique majeur dans le département. En 2019, il avait accueilli 620 000 visiteurs. Alain Griset et Jean-Baptiste Lemoyne sont donc attendus ce jeudi après-midi, pour aborder les enjeux du tourisme rural.

Ce déplacement s’inscrit dans le Plan de reconquête et de transformation du tourisme, annoncé par le Président de la République en juin dernier. L’objectif est de présenter ce plan à l’automne, autour des enjeux liés au tourisme littoral, rural, culturel, urbain et d’affaires, et du tourisme ultramarin.