Vivragir : un service d'aide à la personne à Tours

Une relation de confiance est établie dès le départ entre le client, sa famille et le personnel de Vivragir. Votre référent vous appelle une fois par semaine et vous rend visite deux fois par mois. L'équipe de Vivragir vous fournit un service d’une qualité irréprochable, pour veiller à votre bien-être quotidien. Chez Vivragir ils n'ont qu’un mot d’ordre : agir, vous assister et vous accompagner, pour vous satisfaire.

Vivragir recrute en ce moment. N'hésitez pas à contacter l'entreprise pour postuler.