Voici comment la Nasa transforme l’urine et la transpiration des astronautes en eau potable

Comme tout être humain, les astronautes ont besoin d’eau potable pour leur consommation quotidienne à bord des stations spatiales, pour boire dans un premier temps, mais également pour diverses tâches de nettoyage. Chaque membre de l'ISS (Station spatiale internationale, ndlr) a ainsi besoin d’environ quatre litres d’eau chaque jour. Afin de répondre à ces besoins lorsqu'aucun réapprovisionnement n'est possible, les astronautes à bord de l'ISS ont réussi à recycler 98% de l’urine et de la sueur qu’ils émettent en eau potable grâce à l'ECLSS, une combinaison de matériels et logiciels qui comprennent un système de récupération d'eau. Ce procédé existait déjà auparavant, mais ne permettait de recycler que 93 % de l’urine produite.

Comment ça fonctionne ? Le système collecte les eaux usées et les envoie ensuite au Water Processor Assembly (WPA), un autre système qui va ensuite produire de l'eau potable en assainissant ces récoltes. Ce procédé spécifique utilise pour cela des déshumidificateurs afin de capter l'humidité libérée dans l'air de la cabine par la respiration et la sueur de l'équipage.

"Il s’agit d’une étape très importante dans l’évolution des systèmes de survie", a expliqué Christopher Brown, un membre de l’équipe du Centre spatial Johnson chargée de gérer le système de survie. "Supposons que l’on recueille 100 livres d’eau à bord de la station. Vous en perdez deux livres et les 98 % restants sont réutilisés encore et encore. Maintenir ce rythme est une performance assez impressionnante", a-t-il ajouté.