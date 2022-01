Après deux années de pandémie marquées par des confinements et autres couvre-feux, les célibataires peuvent enfin se remettre en quête de trouver le grand amour. D’après une étude menée par l’application de rencontres Happn, une personne sur deux se dit d’ailleurs prête à faire de nouvelles rencontres (en réel, et plus en virtuel !). Et pour enfin trouver la perle rare, celui ou celle qui sera son âme sœur et fera battre le cœur, les célibataires de l’application ont établi une liste. Des attentes, des critères et des qualités qui, selon eux, sont indispensables pour « matcher ».

La qualité la plus recherchée est : la communication. Les célibataires recherchent un partenaire ouvert d’esprit avec qui échanger, discuter, débattre. Rien de mieux pour nouer des liens. Second critère recherché : la gentillesse, une qualité bien trop souvent oubliée. L’humour arrive en troisième position. Le rire est le meilleur allié en séduction car, comme dit le dicton, « femme qui rit à moitié dans son lit ». Cela fonctionne aussi pour les hommes ! Ensuite, bien sûr, les célibataires sont à la recherche d’un.e partenaire attentionné.e, une façon de montrer que l’on tient à l’autre et à son bonheur. Autre critère primordial lorsqu’on entame une relation : : la loyauté. À vous de matcher !