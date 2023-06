Voici pourquoi la Chine creuse l'un des trous les plus profonds sur Terre

Un trou de plus de 10 kilomètres de profondeur en 457 jours. C'est le challenge que s'est lancée la Chine, en créant l'un des puits le plus profond au monde. Depuis le 30 mai dernier, Pékin a débuté le forage d'un trou de 11.000 mètres soit l'équivalent de 33 tours Eiffel, selon Science Alert - dans le désert du bassin du Tarim, dans la région autonome du Xinjiang, au nord-ouest du pays. Un engin spécifique, pesant 2 000 tonnes et capable de résister à une température de 200 °C, a d'ailleurs été conçu pour creuser, spécialement pour l’occasion.

La recherche géoscientifique

Ce projet hors norme initié par la China National Petroleum Corporation (l'un des principaux producteurs de pétrole chinois, ndlr) a pour but de "d'étudier la structure interne et l'évolution de la Terre, et de fournir des données pour la recherche géoscientifique", comme le révèle le Guardian. En effet, dix strates continentales seront traversées par ce puit, ce qui permettra d'atteindre des roches vieilles de 145 millions d'années, lorsque les dinosaures étaient encore sur la Terre.

Avec cette opération gigantesque, Pékin cherche également à accentuer son indépendance énergétique dans une région connue pour ses gisements de pétrole. Le président chinois Xi Jinping a à cœur de "stimuler l'approvisionnement énergétique national, poussant les géants chinois de l'énergie à rechercher des ressources naturelles", explique le Guardian.