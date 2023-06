Volley-Ball : l’Équipe de France entre en jeu à Orléans

Semaine marathon pour l’Équipe de France de Volley-Ball qui débute ce mercredi une nouvelle étape de Ligue des Nations. Elle affronte l’Argentine, avec Cuba vendredi, le Canada samedi, et le Brésil dimanche. Les Bleus visent alors une place dans le Final 8, mais la tâche ne sera pas simple.

Au Japon, ils restent sur trois défaites et une victoire. « C’était un groupe aménagé, beaucoup de jeunes joueurs pour qui c’était la première sortie en VNL. Ils ont très très bien joué, ils ont vraiment tout donné », souligne Benjamin Toniutti, le passeur des Bleus.

Les Français ne semblent pas se mettre la pression sur cette compétition. Pour beaucoup, Orléans est signe de reprise. « On a toujours l’habitude de commencer l’été par des matchs amicaux un peu « tranquilles », sans public, explique le passeur Antoine Brizard, et là, ça fait longtemps qu’on n’a pas joué un match…ça va être violent mais on va essayer d’être prêt (rires) ».

Championnat d’Europe

Car le véritable objectif aura lieu fin août, aux championnats d’Europe. « L’objectif, c’est de se préparer au mieux, d’avoir donné un peu de temps de repos aux joueurs cadres de l’équipe, nous confirme le pointu Jean Patry, faut vraiment qu’on la prenne comme ça, en préparation, et qu’on ne se mette pas plus de pression que ça sur le résultat final ».

L’Équipe de France n’en oublie pas pour autant son public. C’est assez rare que les Bleus jouent à domicile. Alors l’objectif est bien évidemment de faire plaisir au public orléanais. « On a envie de ne pas décevoir. On va tout faire pour gagner les matchs », assure Jean Patry. « Volleyeurs, on ne joue pas énormément en France, devant notre public. On a tous hâte de voir la Co’Met, en espérant que ce soit plein. Pour nous, c’est toujours un plaisir de jouer en France, devant notre public », précise Benjamin Toniutti.

D’autant plus que CO’Met sera un léger avant-goût des JO de Paris, qui se joueront là aussi à domicile.