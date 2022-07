Vous allez bientôt pouvoir déjeuner en prison dans le premier restaurant carcéral de France

Ce n’est pas une blague : réserver une table pour manger au restaurant dans une prison, sera bientôt possible. Comme le révèle 20 Minutes, la prison des Baumettes à Marseille, va accueillir le premier restaurant français en milieu carcéral, accessible au public et géré par des détenus. Cette initiative, portée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille en partenariat avec l'association Festin, a pour but de faciliter la réinsertion professionnelle des prisonniers. "La cuisine permet de valoriser les personnes", confie Armand Hurault, directeur de l’association.

Un déjeuner au restaurant "Beaux mets"

Ouvert du lundi au vendredi dès octobre prochain, le restaurant "Beaux mets" comprendra deux services à midi. Les places seront limitées à 44 personnes qui pourront déguster des plats bistronomiques comme un carpaccio de Saint-Jacques et grenade ou du filet de Saint-Pierre, le tout préparé sous l'égide de la cheffe Sandrine Sollier.

Avant d'accepter les réservations, l’administration pénitentiaire vérifiera le casier judiciaire des futurs clients. Ces derniers devront également laisser leurs téléphones portables et monnaie à l’entrée. "Nous voulons ouvrir au public qui souvent, par méconnaissance, à une image de la prison qui ne correspond pas à la réalité. On veut déconstruire l’image que la société civile peut avoir des détenus. Une personne détenue peut évoluer et l’objectif que l’on a, c’est qu’elle trouve à la sortie une place dans la société", explique Christine Charbonnier, secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, à 20 Minutes. D'autre part, tous les menus seront proposés sans alcool.