Vous avez « rendez-vous aux jardins » ce week-end près d’Angers

Contempler ou redécouvrir la beauté des jardins près de chez nous. Voilà, pour résumer, l’un des objectifs de l’événement des « Rendez-vous aux jardins ». Et au programme de cette 20e édition placée sous le thème de la musique : concerts, balades acoustiques et expériences sensorielles.

2200 parcs et jardins participent partout en France, et notamment au Jardin Camifolia, basé à Chemillé-en-Anjou. Sa mission est de « valoriser la filière des plantes santé, beauté et bien-être, notamment la camomille. Il fait 3,5 hectares et présente 600 espèces de plantes essentiellement médicinales et utilitaires », décrit pour nous Éléonore Viez, en charge des animations.

Initiation, démonstration et spectacle

Créé en 2008, le jardin Camifolia comprend au total sept salariés permanents, et double son effectif entre les mois de mai et octobre avec une équipe de saisonniers. Et cette année, le site a décidé de ne pas faire comme tout le monde en ne proposant aucune activité autour de la musique. Cependant, beaucoup de choses sont prévues.

Éléonore Viez nous fait la liste des animations qu’on va pouvoir suivre: « il y aura notamment une initiation à la graine d’arbre, une démonstration de distillation d’huile essentielle avec notre alambic, l’ouverture de la graineterie, et les étudiants de l’ESA viennent faire un atelier sur l’entretien de la maison au naturel, sans oublier un spectacle intitulé ‘Les Herbes Folles’ ».

Toutes les animations ont lieu exceptionnellement ce dimanche 4 juin, de 10 à 19h.