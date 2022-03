Vous avez toujours rêvé d’être invisible ? Une start-up dévoile un bouclier d'invisibilité (vidéo)

Bien qu’il paraisse totalement irréaliste, ce bouclier n’a rien de magique. Il repose en effet sur un jeu de lumière et d'optique. "Chaque bouclier utilise un réseau de lentilles conçu avec précision pour diriger une grande partie de la lumière réfléchie par le sujet loin de l’observateur, en l’envoyant latéralement sur la face du bouclier vers la gauche et la droite", expliquent les deux fondateurs de la start-up sur la page Kickstarter du projet.

Si l’objet ressemble à une vitre semi-transparente qui peut être posée dans n’importe quel environnement, il se décline en deux modèles, vendus respectivement 299 et 49 livres sterling (soit 355 et 58 euros). Le premier mesure 95 cm de haut et 65 cm de large quand la version plus petite ne fait que 31 cm sur 21 cm. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année 2022. Un joli cadeau de Noël en prévision ?