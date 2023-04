Vous pourrez peut-être bientôt manger la batterie de votre téléphone au lieu de la jeter

Ce n'est pas un secret, les piles et batteries usagées représentent un danger réel pour notre environnement. Souvent jetées dans la nature, certaines piles libèrent en effet leurs métaux et polluent les écosystèmes. Et si les batteries comestibles étaient la solution ?

Alors que l'électronique comestible est une véritable avancée scientifique pour diagnostiquer certaines maladies sans avoir recours à des techniques invasives, des chercheurs de l’Institut italien de technologie viennent d'annoncer dans la revue Advanced Materials, la création de la première batterie comestible expérimentale. Développée par Mario Caironi et son équipe, cette batterie est composée de riboflavine (ou vitamine B2) et de quercétine, deux substances présentes naturellement dans une vaste éventail de plantes et d’aliments.

L’énergie de la batterie serait quant à elle générée à l’aide d’électrolytes qui une fois en contact avec de l’eau, sont capables de créer une charge électrique. Du nori (les algues utilisées pour faire de sushis) aurait été utilisé pour produire le séparateur entre les deux extrémités. Enfin, ce dispositif innovant contient également du charbon actif et de la cire d’abeille pour accroître la conductivité. Tous ces composants nous permettent ainsi de pouvoir manger la batterie une fois qu’elle ne fonctionne plus.