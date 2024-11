WhatsApp dévoile une fonctionnalité qui pourrait bien faciliter la vie des malentendants

Une avancée majeure pour l'inclusion numérique. Longtemps attendue, cette option transforme les messages vocaux en texte, une nouveauté importante pour les utilisateurs sourds et malentendants qui ont souvent du mal à accéder à ce type de communication. Alors que les messages audio se multiplient pour la rapidité et la proximité avec l'interlocuteur qu'ils procurent, cette nouvelle possibilité de lecture permet une accessibilité équivalente pour tous, sans avoir à écouter le message.



Les utilisateurs n'ont qu'à appuyer sur le message vocal pour le transcrire et le lire à leur rythme. L'enseigne, propriété de Meta, a également veillé à la confidentialité en intégrant une technologie de transcription locale sur l'appareil, ce qui garantit que les conversations ne sont ni stockées ni envoyées à des serveurs externes.

Une fonction adaptable et inclusive

La transcription de WhatsApp, actuellement disponible en plusieurs langues populaires telles que l'anglais, l'espagnol et le portugais, devrait s'étendre à d'autres langues au fil des mois, permettant aux utilisateurs de lire les messages vocaux dans la langue de leur choix. La flexibilité de cette fonction est un avantage pour les utilisateurs dans des situations diverses : en réunion, dans des environnements bruyants ou simplement en déplacement, ils peuvent choisir de lire plutôt que d'écouter.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de naviguer dans les paramètres de WhatsApp, de sélectionner l’option "Transcrire les messages vocaux" dans l'onglet "Discussions".