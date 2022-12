WhatsApp : l’application ne sera bientôt plus disponible sur de nombreux téléphones

Vous avez encore de vieux smartphones qui traînent dans les tiroirs ? Vous ne pourrez malheureusement bientôt plus les utiliser pour communiquer par le biais de WhatsApp. Comme le révèle le site d'information spécialisé Phonandroid, une mise à jour de l'application de messagerie instantannée la rendrait inaccessible sur 49 smartphones à partir du 31 décembre prochain (cette date n’a pas été officiellement communiquée par l’application, ndlr). Il s’agit d’anciens téléphones dont la plupart datent d’il y a environ 10 ans.

Selon WhatsApp, cette décision intervient pour une question de sécurité. "Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d'exploitation pour consacrer nos ressources à la prise een charge des systèmes plus récents", se justifie l'application. "Proposer une application sur des appareils dont le système d’exploitation ne reçoit plus de support ou de mises à jour comporte des risques, et les développeurs de WhatsApp en sont conscients”, ajoute Frandroid.

Le 24 octobre dernier, WhatsApp avait déjà cessé d’être accessible sur les versions 10 et 11 d'iOS. Cette fois, il s’agit de smartphones, fonctionnant avec le système d’exploitation Android.

La liste des téléphones concernés

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Si votre smartphone apparaît dans la liste ci-dessus, il faudra malheureusement vous procurer un autre téléphone pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp.