« Where do I Go » : Vianney de retour dans un duo avec Rosa Linn

Vianney est de retour avec un nouveau single ! L’artiste de 33 ans a dévoilé cette semaine un nouveau duo, Where do I Go, avec la chanteuse Rosa Linn. Si son nom ne vous est pas inconnu, c’est parce que Rosa Linn a représenté l’Arménie à l’Eurovision en 2022, avec son titre Snap. Elle avait dû se contenter de la vingtième place, mais le morceau avait ensuite connu le succès sur le réseau social TikTok.

Dans la lignée de son dernier album

S’il ne figure pas sur l’opus, Where do I Go s’inscrit dans la lignée du dernier album de Vianney, À 2 à 3, composé uniquement de duos et de trios. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chanteur confie qu’il était « obsédé » par Snap. « J’ai écrit à Rosa Linn en lui disant que je ne voulais pas forcément faire un single, mais qu’on pouvait faire de la musique. Elle est venue, on a passé quelques jours à essayer des trucs et on a réalisé qu’on avait un gros point commun : depuis tout petit, on écoute beaucoup de rock », explique Vianney avant de détailler le processus créatif.