Will Smith et Martin Lawrence confirment le tournage de "Bad Boys 4"

Trois ans après le dernier volet de la saga Bad Boys, un quatrième film devrait prochainement sortir sur les écrans. Les deux flics de Miami joués par les acteurs Will Smith et Martin Lawrence ont officialisé le tournage ce mardi avec une vidéo publiée sur Instagram. Dans la séquence qui comptabilise déjà près de 500.000 likes, Will Smith est au volant de sa voiture et lance à la caméra : "Je voudrais être vous et ne pas savoir ce que je m'apprête à vous montrer". Il stoppe ensuite son véhicule devant une maison et toque à la porte. Martin Lawrence apparaît, les deux acteurs lancent alors en chœur : "C'est officiel! Bad Boys 4 !".