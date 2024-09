"Wolfs", "Megalopolis", à voir au cinéma et sur les plateformes

Un temps annoncé au cinéma et présenté à la dernière Mostra de Venise, le film sort finalement directement en streaming, provoquant la déception de ses acteurs et des amateurs de salles obscures… Mais Apple TV+ étant le producteur, c’est lui qui a le dernier mot, et la plateforme à la pomme a bien senti le filon, puisqu’une suite est d’ores et déjà annoncée.

Côté cinéma

Direction maintenant votre multiplexe ou votre salle d’Art et d’essais pour Mégalopolis de Francis Ford Coppola. A 85 ans, le réalisateur d’Apockalypse Now, du Parrain ou de Dracula est de retour avec dixit le communiqué de presse: "une épopée romaine dans une Amérique moderne en pleine décadence"...

L’histoire d’un architecte surdoué qui a le pouvoir d’arrêter le temps, joué par Adam Driver, et de son conflit idéologique avec un maire ultra conservateur pour faire évoluer la ville de New Rome.