Le World Clean Up Day, une journée pour nettoyer la planète

C’est le plus grand nettoyage de déchets sauvage. Ce samedi se déroule le World Clean Up Day. Un événement mondial né il y a une quinzaine d’années en Estonie et qui fête ses 5 ans. Près de 3000 opérations de ramassage seront organisées à travers la France. Virginie Guerin, la présidente du Wolrd Clean Up Défense, le confirme, il y a une prise de conscience des dégâts causés par l’Homme sur l’environnement. « On ressent des demandes de plus en plus tôt dans l’année pour organiser des opérations, l’envie d’agir », après deux années marquées par une mobilisation en baisse du fait de la crise sanitaire, explique-t-elle.

Près de 3000 opérations

Il y aura forcément des opérations organisées près de chez vous. A l’initiative bien souvent des citoyens mais pas seulement explique Virgine Guérin.